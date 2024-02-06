Pentagon'dan Irak saldırılarına yönelik savunma! ''Misilleme İran'a yapıldı''

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Irak hükümeti yetkililerinin, ABD'nin misilleme saldırılarında aralarında sivillerin de bulunduğu 16 Iraklı güvenlik görevlisinin öldüğü açıklamasına karşılık Ryder, ABD'nin Irak içinde sadece İran yanlısı grupların hedef alındığı konusunda ısrar etti.

Ryder, "Neyi hedeflediğimiz konusunda çok açık olduğumuzu düşünüyorum ve bunlar, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve ona bağlı milisler tarafından ABD kuvvetlerine saldırmak için kullanılan veya kullanılmakta olan tesislerdi." şeklinde konuştu.

ABD'nin misillemeleriyle bağlantılı olarak "büyük olasılıkla kayıpların olduğu sonucuna varmak doğru olur" diyen Ryder, saldırıların sonuçlarıyla ilgili belirlemelerin ise devam ettiğini kaydetti.

Ryder, Iraklılara, Irak'taki İran destekli grupların saldırılarına karşı ABD askerini koruma hakkını saklı tuttuklarını sürekli olarak ilettiklerini ve ABD'nin misilleme saldırılarının henüz "tamamlanmadığını" belirterek, "Bu grupların ABD'yi bölgeden ayrılmaya zorlamak gibi açık bir amaçları olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 3 Amerikan askerinin öldüğü, 40'tan fazla askerin yaralandığı ABD'ye ait Kule 22 adlı üsse yapılan saldırıya karşılık olarak Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait hedeflere yönelik 2 Şubat'tan itibaren hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu bildirilmişti.

Irak Hükümet Sözcüsü Basım Avvadi, yaptığı yazılı açıklamada, "Amerikan yönetimi, Kaim Akkaşat (Enbar) bölgesindeki güvenlik güçlerimize saldırı düzenledi. Bu düşmanca saldırı aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişinin şehit olmasına ve 25 kişinin de yaralanmasına neden oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının bölgedeki yerleşim yerleri ve kamu mallarında hasara neden olduğunu ifade eden Avvadi, ABD'nin söz konusu saldırıyla ilgili Irak hükümetine bilgi verdiği iddialarının ise "asılsız" olduğunu belirtmişti.