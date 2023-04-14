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Dünya

Pentagon'dan pişkin itiraf: 2014'ten beri YPG ile ortağız

ABD, terör örgütüne desteğe devam ediyor. Skandal açıklamalara imza atan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Ryder, 2014'ten bu yana Suriye'de 'SDG' ismini kullanan YPG terör örgütüyle iş birliği yaptıklarını söyledi. Ryder, aksi yöndeki resmi raporlara karşın, 'Suriye Demokratik Güçleri' adını verdikleri örgütün PKK olmadığını öne sürdü.

14 Nisan 2023 Cuma 10:27 - Güncelleme:
Pentagon'dan pişkin itiraf: 2014'ten beri YPG ile ortağız
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ABD terör örgütünü korumaya devam ediyor. Pentagon Sözcüsü, terör örgütü YPG/PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile ABD askerlerinin aynı araçta olması hakkında konuştu.

Tuğgeneral Ryder, TRT Muhabiri Yunus Paksoy'un, ABD askerlerinin, PKK ile ilişkisi sebebiyle Türkiye için meşru hedef olan terör örgütü elebaşına eşlik etmesinin, kendilerini endişelendirip endişelendirmediği sorusu üzerine, "kaygı duymadıklarını" söyledi.

"SDG, PKK DEĞİL, ONLARLA 2014'TEN BERİ ORTAĞIZ"

Ryder, günlük basın toplantısında, Paksoy'un, "ABD askerleri SDG'nin başı ile seyahat ettiğinde, bu adamın PKK ile onlarca yıldır olan ilişkisinden ötürü, ABD askerlerinin meşru hedef haline geldiğine dair Pentagon'da endişe yok mu? Özellikle en büyük NATO müttefiklerinizden biri için. ABD istihbaratının, PKK ile ilişkilerini gayet iyi bildiğini düşünüyorum." sorusuna karşılık şöyle cevap verdi:

"Hayır. SDG ile 2014-2015'ten beri ortaklığımız var. Uzun süredir ilişkimiz var. Onlar, PKK değil. DAEŞ'i mağlup etmek için ortaklık kurduk. Uzun süredir ortak operasyonlar yapıyoruz. Yani, hayır."

ABD istihbarat ve savunma raporlarında aksi belirtilmesine karşın Ryder, SDG'nin PKK olmadığını iddia etti.

Operasyonun, DEAŞ ile mücadele kapsamında olduğunu söyledi.

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