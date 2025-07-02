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Dünya

Pentagon'dan sürpriz karar: Ukrayna'ya silah gönderimi askıya alındı

Pentagon'un askeri yardımları gözden geçirmesi sonrası, Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan bazı mühimmatlar listeden çıkarıldı.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 09:15 - Güncelleme:
Pentagon'dan sürpriz karar: Ukrayna'ya silah gönderimi askıya alındı
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ABD, Savunma Bakanlığının (Pentagon) askeri dış yardımlara ilişkin incelemesi sonucu daha önce Ukrayna'ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatın gönderilmeyeceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, yaptığı açıklamada, Pentagon'un, askeri dış yardımlara ilişkin inceleme yürüttüğünü belirtti.

Bu kapsamda Kelly, eski Başkan Joe Biden döneminde Ukrayna'ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatın "ABD'nin çıkarlarına öncelik vermek amacıyla" gönderiminin durdurulması kararı alındığını kaydetti.

Kelly, "ABD Silahlı Kuvvetlerinin gücü sorgusuzdur. İran'a sorun." ifadelerini kullandı.

İsmi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Pentagon'un incelemesi sonucu bazı silahların "stoklarının azalması" nedeniyle gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmatın sevkiyatının durdurulması kararı alındığını öne sürmüştü.

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