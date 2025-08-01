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Dünya

Pentagon'dan Ulusal Muhafız'ları çekme kararı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), California eyaletinin Los Angeles kentinden yaklaşık 1350 Ulusal Muhafız'ın çekilmesi kararı aldı.

AA1 Ağustos 2025 Cuma 10:02 - Güncelleme:
Pentagon'dan Ulusal Muhafız'ları çekme kararı
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The Hill'in haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Los Angeles'a konumlandırılan Ulusal Muhafızlara dair kararını açıkladı.

Parnell, Hegseth'in protestolar sırasında Los Angeles'a konuşlandırılan yaklaşık 1350 Ulusal Muhafız'ın görevlerinin sonlandırılması emrini verdiğini bildirdi.

Yaklaşık 250 Ulusal Muhafızın, federal personel ve binaların korunmasına yardımcı olmak üzere Los Angeles'ta kalacağını belirten Parnell, bu birliklerin "federal personeli ve mülkleri" korumasının planlandığını söyledi.

Parnell, "Şehirde meydana gelen yaygın kanunsuzluğa karşı federal işlevleri savunmak üzere Los Angeles'a hareket eden 5 binden fazla muhafız ve deniz piyadesinin desteğini büyük takdirle karşılıyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Los Angeles'a gönderdiği yaklaşık 4 bin Ulusal Muhafız'dan 2 bininin temmuz ortasında görev yerlerine geri çekilmesi kararı alınmıştı.

LOS ANGELES'TA ICE KARŞITI PROTESTOLAR

ABD'nin Los Angeles kentinde ICE tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, Trump'ın talimatıyla 4 bin Ulusal Muhafızı bölgede görevlendirmek üzere harekete geçirirken Bakan Hegseth, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 deniz piyadesinin de düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını açıklamıştı.

California Valisi Gavin Newsom ise Trump'ın federal yetkilerini aşarak eyaletlerin yetki alanındaki Ulusal Muhafızların kullanımına karıştığını savunmuştu.

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