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Dünya

Talimat verildi! ABD'den Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Savunma Bakanlığına, Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık savunma yardımı için yetki verdiğine işaret ederek, 'Bu yardımlar arasında tanksavarlar, hafif silahlar, cephaneler olacak.' dedi.

AA26 Şubat 2022 Cumartesi 19:07 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 19:39
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Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey Pentagon yetkilisi, çevrim içi yaptığı toplantıda, gazetecilere Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını yakından takip ettiklerini belirten yetkili, "Bu sabah itibarıyla Ukrayna'ya 250 füze atıldığını ve bunların çoğunun da kısa menzilli balistik füzeler olduğunu gördük." diye konuştu.

Her iki tarafın da çatışmalarda askerlerini kaybettiğini dile getiren yetkili, Rus hava saldırılarında sivillerin ve sivil yapıların da zarar gördüğünü bildirdi.

- ABD UKRAYNA'YA HAFİF SİLAH VE TANKSAVAR YARDIMI YAPACAK

Yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Savunma Bakanlığına, Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık savunma yardımı için yetki verdiğine işaret ederek, "Bu yardımlar arasında tanksavarlar, hafif silahlar, cephaneler olacak." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Rusya'nın "zalimce" saldırılarına maruz kaldığını vurgulayan yetkili, "Son birkaç gün içinde Ukrayna'ya savunma yardımında bulunduk." dedi.

- RUSLAR BEKLEDİKLERİNDEN DAHA ÇOK DİRENİŞLE KARŞI KARŞIYA

Yetkili, Rus birliklerinin beklediklerinden daha çok direnişle karşılaştığına ve direnişin en yoğun şekilde kuzey bölgelerinde sürdüğüne dikkati çekerek, "Bu sabah itibarıyla Rus ordusunun herhangi bir şehri kontrolüne aldığına ilişkin bir ibare göremedik. Ayrıca Rusların hala hava üstünlüğü sağlamadığına inanıyoruz." diye konuştu.

Rusların karşılaştıkları direniş nedeniyle "hayal kırıklığına" uğradığını söyleyen yetkili, Rusların Kiev'e kuzeyden sadece 30 kilometre yaklaşabildiğini, bunun ötesine geçemediğini ancak sahadaki durumun her an değişebileceğini ifade etti.

Yetkili, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Twitter üzerinden boğazlarla ilgili yaptığı paylaşıma ilişkin soruya, "Bu konuda bir yorumum yok." yanıtını verdi.

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