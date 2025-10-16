İSTANBUL 20°C / 14°C
Dünya

Pentagon'un kurallarını ABD'li medya kuruluşları reddetti

ABD'de Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) gelişmeleri takip eden yaklaşık 30 basın kuruluşu, basın özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Pentagon'un yeni basın erişim poliçesini imzalamayı reddederken, birçok basın mensubu da Pentagon'daki ofislerinden ayrılarak akreditasyonlarını iade etti.

IHA16 Ekim 2025 Perşembe 11:25 - Güncelleme:
Pentagon'un kurallarını ABD'li medya kuruluşları reddetti
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yeni basın erişim poliçeleri çeşitli basın kuruluşları tarafından tepkiyle karşılandı.

Pentagon'dan gelişmeleri takip eden yaklaşık 30 basın kuruluşu, ABD Savunma Bakanlığı tarafından sunulan ve imzalanması için geçtiğimiz Salı gününe kadar zaman tanınan yeni erişim poliçelerini basın özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle imzalamayı reddetti.

Gelişme üzerine haber kuruluşlarının çalışanları Pentagon'daki ofislerinden ayrıldı. Basın mensupları akreditasyonlarını iade ederken ve ofis eşyaları, bilgisayar sunucuları, televizyon stüdyolarının ses yalıtım malzemeleri ile diğer malzemelerini dışarı çıkarırken ortamda alışılmışın dışında bir sessizliğin hakim olduğunu belirtti.

"BUGÜN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ AÇISINDAN KARANLIK BİR GÜN"

Pentagon'dan ayrılan gazetecilerin ortak açıklamasında, poliçenin basın özgürlüğünü ihlal ettiği ve ABD ordusu hakkında bağımsız haber toplama imkanlarını kısıtladığı belirtildi. Açıklamada, "Bugün ABD'nin yönetimde şeffaflığa, Pentagon'daki kamuoyuna hesap verebilirliğine ve herkes için ifade özgürlüğüne olan bağlılığının zayıflamasıyla ilgili endişeleri gündeme getiren, basın özgürlüğü açısından karanlık bir gün" ifadeleri kullanıldı.

"KONTROLLÜ BİLGİLER TELEFON UYGULAMALARI ÜZERİNDEN KONUŞULUYORDU"

Bazı gazeteciler, yeni kısıtlamaların kendilerini ABD ordusu hakkında haber hazırlamaktan alıkoymayacağını açıkladı. Adını açıklamayan bir gazeteci, "İroninin ironisi şudur ki, Pentagon muhabirleri kontrollü bilgilere ilişkin konuşmalarını buradaki koridorlarda yapmıyor. Bunu şifreli akıllı telefon uygulaması Signal üzerinden yapıyoruz" dedi.

"GAZETECİLERİN KONUŞMALARI DİNLEDİĞİ İZLENİMİ OLUŞTURULDU"

ABD merkezli Defense News'in ABD Hava Kuvvetleri'ndeki gelişmeleri takip eden muhabiri Stephen Losey de açıklamasında, "Asla gizli alanlara veya çalışanların ofislerine doğrudan girmemize izin verilmedi. Burada kasıtlı olarak konuşmaları dinleyecek ya da benzeri bir şey yapacak birini tanımıyorum ancak, görünen o ki bazı kişiler bizim bunu yaptığımız izlenimini oluşturmuş" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞANLARDAN AÇIKLAMA YAPMASINI İSTEYENLERİN BASIN KARTI İPTAL EDİLEBİLECEK"

Pentagon'un yayımladığı poliçe kapsamında gazetecilerin basın erişimine ilişkin yeni kuralları kabul etmesi zorunlu kılınıyor. Kurallar arasında ise basın mensuplarının ABD Savunma Bakanlığı çalışanlarından gizli veya bazı gizli olmayan konulardaki bilgileri açıklamalarını istemeleri durumunda basın kartlarının iptal edilebilmesi de yer alıyor.

PENTAGON: "BU ÜLKENİN ULUSAL GÜVENLİĞİ İÇİN EN İYİ SEÇENEK"

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Poliçemizde gazetecilerin onayı değil, poliçenin ne olduğunu anladıklarının kabul edilmesi isteniyor. Bu durum, muhabirlerin internet ortamında tam bir çöküş yaşamasına ve mağduru oynamalarına neden oldu. Politikamızın arkasındayız çünkü bu, askerlerimiz ve ülkenin ulusal güvenliği için en iyi seçenek" ifadelerini kullanmıştı.

