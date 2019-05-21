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Perry: ABD Kuzey Akımı 2 projesine yaptırım uygulayacak

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, ABD´nin, Rusya´dan Avrupa Birliği´ne doğal gaz taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 (Nord Stream 2) projesine yönelik yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

  • DHA
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Rusya Enerji Bakanı Yardımcısı  Anatoly Yanovsky, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD´nin projede çalışan şirketlere yaptırım uygulaması durumunda Gazprom´un proje inşaatını tek başına tamamlayabileceğini duyurmuştu.
 
Projenin 2020 yılında faal hale geleceği ve Rusya´nın Ust-Luga limanından Almanya´nın Greifswald limanına kadar uzanacak.
 
Kuzey Akımı 2 projesinin inşaatı, ABD ve Avrupa Parlamento´sunun kınamalarına karşın sürüyor. Projenin 2019 yılında tamamlanması beklenirken, Nord Stream 2'nin operasyonlarına başladığında başta Almanya olmak üzere çeşitli Batı ülkelerine her yıl fazladan 55 milyar metre küp doğal gaz sağlaması bekleniyor.
 
Projenin fonlamasının yüzde 50´si Rus Gazprom´a, kalan yüzde 50´si ise Uniper, BASF, Shell, OMV ve Engie firmaları tarafından karşılanıyor.

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