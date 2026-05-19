Peru 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

Peru'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, ülkenin geniş bir coğrafyasını etkisi altına aldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından kaydedilen sarsıntı, Pampa de Tate kentinin güneydoğusunda 62 kilometre derinlikte gerçekleşti. Yetkililer can ve mal kaybı olmadığını açıklarken, Peru Jeofizik Enstitüsü Başkanı depremin hissedildiği geniş alanı gözler önüne serdi.

USGS 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI KAYDETTİ

Peru Jeofizik Enstitüsü Başkanı Hernando Tavera, yerel radyo kanalı RPP'ye yaptığı açıklamada, depremin Pasifik kıyısındaki merkez bölgelerin yanı sıra And Dağları'nda ve ülkenin güneyindeki Arequipa bölgesine kadar uzanan geniş bir alanda hissedildiğini söyledi.