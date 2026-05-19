  • Peru 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı
Dünya

Peru 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

Güney Amerika ülkesi Peru'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Pasifik kıyısından And Dağları'na ve Arequipa bölgesine kadar geniş bir alanda hissedildi. USGS verilerine göre 62 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadı.

AA19 Mayıs 2026 Salı 23:16
Peru'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, ülkenin geniş bir coğrafyasını etkisi altına aldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından kaydedilen sarsıntı, Pampa de Tate kentinin güneydoğusunda 62 kilometre derinlikte gerçekleşti. Yetkililer can ve mal kaybı olmadığını açıklarken, Peru Jeofizik Enstitüsü Başkanı depremin hissedildiği geniş alanı gözler önüne serdi.

USGS 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI KAYDETTİ

Güney Amerika ülkesi Peru'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Pampa de Tate kentinin 25 kilometre güneydoğusu olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Depremin 62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Yetkililer, depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını aktardı.

Peru Jeofizik Enstitüsü Başkanı Hernando Tavera, yerel radyo kanalı RPP'ye yaptığı açıklamada, depremin Pasifik kıyısındaki merkez bölgelerin yanı sıra And Dağları'nda ve ülkenin güneyindeki Arequipa bölgesine kadar uzanan geniş bir alanda hissedildiğini söyledi.

  • Peru deprem
  • USGS
  • Pampa de Tate
  • Hernando Tavera
  • 5.9 büyüklüğünde deprem

