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Dünya

Peru'da 5,6 büyüklüğündeki deprem

Güney Amerika ülkesi Peru'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

AA15 Haziran 2025 Pazar 23:16 - Güncelleme:
Peru'da 5,6 büyüklüğündeki deprem
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin Callao liman kentinin 23 kilometre güneybatısında olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 53,5 kilometre derinliğinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, başta başkent Lima olmak üzere çevre kentlerde de hissedildi.

Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi (COEN) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yerel basında yer alan habere göre, motosikletten indiği sırada bir kişi, bir evin üst katından düşen duvar parçasının altında kalarak hayatını kaybetti.

Bu arada, Peru basını depremin büyüklüğünü 6,1 olarak açıkladı.

Sarsıntı sırasında Lima'daki Alberto Gallardo Stadyumu'nda oynanan Sporting Cristal ile Club Deportivo Garcilaso arasındaki karşılaşma kısa süreliğine durduruldu.

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