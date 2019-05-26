Peru'da 7.5 büyüklüğünde deprem
Güney Amerika ülkesinde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem geniş bir alanda hissedildi.
Güney Amerika ülkesinde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem geniş bir alanda hissedildi.
Güney Amerika ülkesinde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem geniş bir alanda hissedildi.
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