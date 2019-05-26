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Peru'da 7.5 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesinde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem geniş bir alanda hissedildi.

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Güney Amerika ülkesinde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem geniş bir alanda hissedildi. 

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