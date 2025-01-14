Peru'da altın madenine saldırı

Peru'nun kuzeyindeki La Libertad bölgesinde kaçak madenciler bir altın madenine saldırdı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Pazar günü sabah saatlerinde saldırganların madendeki elektrik iletim kulesini havaya uçurması sonucu göçük meydana geldi. Saldırı nedeniyle madende mahsur kalan 17 işçiyi kurtarmak için operasyon başlatıldığı belirtildi. La Libertad bölgesine bağlı Pataz ilçesi Belediye Başkanı Segundo Armas yaptığı açıklamada, bölgeye ulaşmanın oldukça zor olduğunu ve madende telefon hatlarının çekmediğini söyledi.

Altın, gümüş, bakır gibi madenlerin bulunduğu Peru'da hükümet, yasa dışı madencilik faaliyetlerine karşı mücadele ediyor.