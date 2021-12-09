İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6787
  • EURO
    15,5713
  • ALTIN
    784.763
  • BIST100
    2004.55
Dünya

Peru'da askeri helikopter düştü

Güney Amerika ülkesi Peru'da, askeri helikopterin düşmesi nedeniyle 5 asker yaşamını yitirdi.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 07:06 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 07:06
ABONE OL

Peru Hava Kuvvetleri'nden (FAP) yapılan açıklamada, başkent Lima'ya bağlı Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'ndan Pucallpa kentine gitmek üzere havalanan MI- 171SH tipi helikopterin, Huarochiri eyaletinde düştüğü belirtildi.

Düşen helikopterde 5 mürettebat olay yerinde öldü. Kazanın nedeni araştırılıyor.

- DEVLET BAŞKANI CASTİLLO'DAN BAŞSAĞLIĞI

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, askerlerin ölümü üzerine Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Helikopterin 5 mürettebatının ölümünden derin üzüntü duyuyorum. Görevlerini yerine getirirken ihtiyacı olanlar için canlarını verdiler. Kahraman Peru Hava Kuvvetlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

  • Peru
  • askeri helikopter
  • helikopter kazası

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.