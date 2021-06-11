Peru'da devlet başkanlığı seçimlerini Pedro Castillo kazandı

AA 11 Haziran 2021 Cuma 10:03 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 10:04

Peru Ulusal Seçim Süreçleri Ofisinden (ONPE) yapılan açıklamada, 11 Nisan'daki birinci turda en çok oy alan 2 adayın yarıştığı seçimin ikinci turunda, Özgür Peru Partisi adayı solcu Castillo, 8 milyon 804 bin 439 oy alarak yüzde 50,2 ile seçimden birinci çıktı.

Oyların yüzde 100'ünün sayıldığı Peru'da kesin olmayan sonuçlara göre, Popüler Güç Partisi adayı sağcı Keiko Fujimori ise 8 milyon 735 bin 472 oy alarak yüzde 49,8 ile, az farkla da olsa kaybetti.



ONPE'nin açıkladığı ilk sonuçlarda, Fujimori'nın yaklaşık 5 puan gerisinde kalan Castillo, kendisine büyük destek veren kırsal kesimden gelen oyların da sisteme dahil edilmesiyle farkı kapatıp öne geçmeyi başardı.



Seçimin resmi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz netlik kazanmazken Castillo destekçileri zaferlerini ilan ederek kutlamalara başladı.

Öte yandan diğer aday Fujimori, seçimlerde hile olduğunu öne sürerek 86 sandıkta yaklaşık 200 bin oya itiraz edeceklerini duyurdu.

Castillo ise dün yaptığı açıklamada, sakin ve barışçıl bir şekilde resmi sonuçların açıklanmasını bekleyeceklerini vurgulayarak taraftarlarına, provokasyona gelmemeleri çağrısında bulundu.

- CASTİLLO KİMDİR

Peru'nun kuzeyindeki dağlık bölgelerden Cajamarca kentinde doğan 51 yaşındaki Castillo, 1995'te ilkokul öğretmeni olarak göreve başlamasının ardından eğitim psikolojisi alanında yüksek lisans yaptı.

Castillo'nun 2017'de ülkenin çeşitli bölgelerinde, 75 gün süren ve öğretmenlerin maaşlarının artırılması talebiyle düzenlenen grevde üstlendiği sendika liderliği, kendisine büyük prestij kazandırdı.

- ADAYLIK SÜRECİ

Özgür Peru Partisi Lideri Vladimir Cerron'un 3 yıl 9 ay hapis cezası alıp partiden ihraç edilmesi üzerine, Cerron'un yerine aday olan Castillo, sol partinin lideri olarak devlet başkanlığına aday gösterildi.

Castillo, başkanlık kampanyası süresince Peru'nun kırsal bölgelerini atıyla dolaşarak özellikle düşük gelirli halktan büyük destek gördü.

Ülkenin iç kesimlerinde etkili bir kampanya yürüten Castillo'nun en dikkati çekici sloganı, "Zengin bir ülkede bir daha asla fakir insan olmayacak." oldu.

Castillo, seçildiği takdirde madencilik, gaz ve petrol gibi stratejik sektörleri millileştireceğini, özel sektörde de halkın yararına olacak şekilde birtakım değişikler yapacağını belirtti.

Tarım ve eğitim bütçesini güçlü bir şekilde artırmayı vadeden Castillo, yolsuzlukla mücadelede kararlı olacaklarını söyledi.

Castillo, 11 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı birinci tur seçiminde oyların yüzde 19,83'ünü alarak yarışı ilk sırada tamamlamış, sağcı aday Fujimori ise yüzde 13,37 ile ikinci sırada yer almıştı.



Peru'nun yeni devlet başkanı, ülkenin bağımsızlığının 200. yıl dönümü olan 28 Temmuz'da, 2021-2026 döneminde görev yapacak.