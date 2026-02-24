İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2026 Salı / 8 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8603
  • EURO
    51,7439
  • ALTIN
    7305.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Peru'da helikopter faciası: Kurtulan olmadı

Peru'nun güneyindeki Arequipa bölgesinde, 22 Şubat'ta irtibat kesilen ve 15 kişiyi taşıyan askeri helikopterden kurtulan olmadığı bildirildi.

AA24 Şubat 2026 Salı 08:53 - Güncelleme:
Peru'da helikopter faciası: Kurtulan olmadı
ABONE OL

Peru Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 22 Şubat'tan bu yana kayıp olan Rus yapımı Mi-17 tipi askeri helikopterin, kalkış noktasından yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Chala ilçesinin kırsal kesiminde düştüğü belirtildi.

Helikopterin Arequipa kentinde meydana gelen sel felaketinden etkilenenleri kurtarma çalışmalarında görevli olduğu kaydedilen açıklamada, "Arama kurtarma ekipleri, araçta bulunan 4 mürettebat ve 11 yolcunun tamamının hayatını kaybettiğini doğruladı." ifadesi kullanıldı.

Arequipa Bölge Emniyet Müdürü General Antonio Lamadrid, basına yaptığı açıklamada, 4 kişilik mürettebat ve 11 sivilin helikopter kazasında hayatını kaybettiğini aktararak, "Helikopterin enkazı, Arequipa'nın Chala ilçesindeki yerleşim merkezinden uzak bir noktada tespit edildi." diye konuştu.

Peru Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ölen 15 kişiden 7'sinin çocuk olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla resmi bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.