23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7659
  • 6,3518
  • 271.922
  • 104539
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 19 kişi öldü

Peru'nun kuzeybatısında otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ülke basınındaki habere göre, polis yetkilileri, La Libertad bölgesinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığını bildirdi.
 
Kazada 19 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 25 kişinin yaralandığını kaydetti.
 
Yaralıların, Trujillo kenti yakınındaki hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.
 
Kazanın bölgedeki yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu meydana geldiği belirtildi.

´Bize gözdağı vermeye kalkmayın´ dedi, AB´yi uyardı: Müzakereler bir anda bitebilir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ahmet Altan tutuklandı

Ahmet Altan tutuklandı

İzmir'de korkunç olay: Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

İzmir'de korkunç olay: Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

MSB paylaştı... Duygulandıran fotoğraf

MSB paylaştı... Duygulandıran fotoğraf

Markette satılanda binde 4 oranında var!

Markette satılanda binde 4 oranında var!

Su üstünden görünmüyorlar: Knidiler çarpıyor

Su üstünden görünmüyorlar: Knidiler çarpıyor

Çocukları bekleyen dijital tehlike! 'Arkasında milyon dolarlık lobi var'

Çocukları bekleyen dijital tehlike! 'Arkasında milyon dolarlık lobi var'

Türkiye'nin konuştuğu olaydan kıl payı kurtulmuştu: Artık başka canlar yanmasın

Türkiye'nin konuştuğu olaydan kıl payı kurtulmuştu: Artık başka canlar yanmasın

Nusr-Et'te satış iddiası

Nusr-Et'te satış iddiası
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´ın ziyareti öncesi Washington sokaklarında dikkat çeken görüntüler

Başkan Erdoğan´ın ziyareti öncesi Washington sokaklarında dikkat çeken görüntüler

İngiltere'de yaşayan arkadaşı tavsiye etti, şimdi siparişlere yetişemiyor

İngiltere'de yaşayan arkadaşı tavsiye etti, şimdi siparişlere yetişemiyor

Bolivya'da son durum: Kendini başkan ilan etti!

Bolivya'da son durum: Kendini başkan ilan etti!

Van Gogh'un ünlü eseri mozaik tabloya dönüşüyor

Van Gogh'un ünlü eseri mozaik tabloya dönüşüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA