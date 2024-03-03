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Dünya

Peru'da sel ve toprak kaymalarında 6 kişi hayatını kaybetti

Peru'da, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 6 kişi yaşamını yitirdi.

AA3 Mart 2024 Pazar 20:42 - Güncelleme:
Peru'da sel ve toprak kaymalarında 6 kişi hayatını kaybetti
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Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezinden (COEN) yapılan açıklamada, şiddetli yağışın ülkenin güneyindeki Andahuaylas eyaletinde can ve mal kaybına neden olduğu bildirildi.

Eyaletteki sel ve toprak kaymalarında şimdiye kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, Apurimac bölgesinde de Chumbao Nehri'nin taşmasıyla çok sayıda evin sular altında kaldığı ifade edildi.

Yetkililer, selden etkilenenlere insani ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmaya çalışıldığını ve bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini kaydetti.

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