Peru'da tekne faciası: Can kaybı 12'ye çıktı

Ulusal basına göre, Coronel Portillo eyaletinde yer alan Iparia Limanı'nda yaşanan toprak kayması sırasında Ucayali Nehri'nde mola veren iki yolcu teknesi battı.

Olayda 12 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi kayboldu.

Peru Sağlık Bakanlığı, 20 yaralının tedavi altına alındığını, kurtarma ekiplerinin 18 kişiyi sağ bulduğunu açıkladı.

Devlet ajansı Andina da polis ve donanmaya bağlı arama kurtarma ekiplerinin Iparia'ya doğru yola çıktığını duyurdu.

Peru Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi, toprak kaymasının nehir kıyısındaki erozyon nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

İlk raporlara göre, "Rapido Oriente" adlı teknelerden biri tamamen sulara gömülürken, diğer tekne "Deo Rigo" ise ağır hasar aldı.