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Dünya

Peru'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlandı

Peru'da, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Lima Büyükelçiliğince etkinlik düzenlendi.

AA31 Ekim 2023 Salı 08:22 - Güncelleme:
Peru'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlandı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle Peru'nun başkenti Lima'da bir dizi tanıtıcı etkinlik organize edildi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı kapsamında, 29 Ekim'de Lima Büyükşehir Belediyesi, Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Lima'nın su parkı "Circuito Magico del Agua de Lima"da Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna özel program yapılmasının yanı sıra parktaki fıskiye 100. yıl ve "Türkiye Yüzyılı" logoları ve Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Tanıtım ve kutlama etkinlikleri kapsamında, başkentte geniş kesimlerce dinlenen Filarmonia radyosunda Türkiye özel programı yapıldı.

Türkiye'nin Lima Büyükelçisi Serra Kaleli'nin mesajının yayımlandığı programda, Türk müziğinden örnekler dinleyiciyle buluştu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, 2-5 Kasım'da Lima Türk Filmleri Haftası düzenlenecek.

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