Peru'da yerli liderlere silahlı saldırı

Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin orta kısmındaki Huanuco kentinde, kimliği belirsiz silahlı kişiler, yerli liderlere saldırı düzenledi.

Yetkililer, biri kadın 3 yerli liderin olay yerinde öldüğünü teyit etti.

Peru Bölgesel Örgütü Aidesep Ucayali (ORAU) ve Bölgesel Yerli Halklar Birliği (ARPI-SC) yaptıkları ortak açıklamada, 3 liderin öldürülmesini kınayarak, saldırıdan yasa dışı madencilik ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan mafyaları sorumlu tuttu.

Bölgede şimdiye kadar 14 yerli liderin öldürüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, yetkililerden harekete geçmesi istendi, aksi halde kendilerinin önlem almak zorunda kalacakları değerlendirmesi yer aldı.