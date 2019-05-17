Peru’dan tartışmalı proje: Machu Picchu’yu havalimanı yok edecek

Her yıl dünyanın dört yanından milyonlarca turist ağırlayan Machu Pichu’ya yapılması planlanan havalimanı ülkede tartışmaya neden oldu.

KALINTILAR ÜZERİNDE ALÇAK UÇUŞ

Guardian’ın haberine göre, buldozerler 3 bin 800 metre yükseklikteki İnka kasabası Chinchero’da saha temizleme çalışması yürütürken, tarihçiler ve yerel halk da projenin iptali için imza kampanyası başlattı. Yeni havalimanından kalkacak uçakların, 348 kilometrekarelik arkeolojik parkın üzerinde alçaktan uçacağına ve kalıntılara zarar vereceğine dikkat çekiliyor.