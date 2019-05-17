Peru’dan tartışmalı proje: Machu Picchu’yu havalimanı yok edecek
ANDLAR ülkesi Peru, turistlerin Machu Picchu’ya ulaşımını kolaylaştırmak gerekçesiyle İnkaların kültür mirasına havalimanı inşa etmeye karar verdi.
- STAR
Her yıl dünyanın dört yanından milyonlarca turist ağırlayan Machu Pichu’ya yapılması planlanan havalimanı ülkede tartışmaya neden oldu.
KALINTILAR ÜZERİNDE ALÇAK UÇUŞ
Guardian’ın haberine göre, buldozerler 3 bin 800 metre yükseklikteki İnka kasabası Chinchero’da saha temizleme çalışması yürütürken, tarihçiler ve yerel halk da projenin iptali için imza kampanyası başlattı. Yeni havalimanından kalkacak uçakların, 348 kilometrekarelik arkeolojik parkın üzerinde alçaktan uçacağına ve kalıntılara zarar vereceğine dikkat çekiliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.