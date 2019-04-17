Peru’nun eski Devlet Başkanı Alan Garcia, kendini vurdu

Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht’ten rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma geçiren Peru’nun eski Devlet Başkanı Alan Garcia’nın, kendisini tutuklamaya gelen polisleri görünce kendi boğazına ateş ettiği açıklandı.

Peru basınında yer alan haberlere göre hayati tehlikesi bulunan Garcia, yetkililerce başkent Lima’daki Casimiro Ulloa hastanesine götürüldü.

GARCIA HAYATINI KAYBETTİ

Peru Devlet Başkanı Martinez Vizcarra, 69 yaşındaki eski liderin, Jose Casimiro Ulloa Hastanesi'nde acilen ameliyata alınması sonrası yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ALAN GARCIA KİMDİR?

Alan Garcia, 1985 ilâ 1990 ve 2006 ilâ 2011 yıllar arasında Peru Devlet Başkanı olarak görev yaptı. İkinci döneminde Brezilya merkezli inşaat firması Odebrecht’ten rüşvet aldığı iddia edilen Garcia’nın, bu rüşveti başkent Lima’ya yapılacak bir metro hattı inşaatıyla ilgili olarak aldığı öne sürüldü.

İddialarla ilgili açıklama yapan Odebrecht firması, 2004 yılından bu yana Peru’da yaklaşık 30 milyon dolar rüşvet verdiğini itiraf etmişti. İddiaları reddeden Alan Garcia ise “siyasi bir kıyımın kurbanı olduğunu” söylemişti.