13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7419
  • 6,5142
  • 235.15
  • 97.655
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Peru’nun eski Devlet Başkanı Alan Garcia, kendini vurdu

Peru’nun eski Devlet Başkanı Alan Garcia’nın kendisini tutuklamaya gelen polisleri görünce kendi boğazına ateş ettiği bildirildi. Peru Devlet Başkanı Martinez Vizcarra, 69 yaşındaki eski liderin, Jose Casimiro Ulloa Hastanesi'nde acilen ameliyata alınması sonrası yaşamını yitirdiğini açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht’ten rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma geçiren Peru’nun eski Devlet Başkanı Alan Garcia’nın, kendisini tutuklamaya gelen polisleri görünce kendi boğazına ateş ettiği açıklandı.

Peru basınında yer alan haberlere göre hayati tehlikesi bulunan Garcia, yetkililerce başkent Lima’daki Casimiro Ulloa hastanesine götürüldü.

GARCIA HAYATINI KAYBETTİ

Peru Devlet Başkanı Martinez Vizcarra, 69 yaşındaki eski liderin, Jose Casimiro Ulloa Hastanesi'nde acilen ameliyata alınması sonrası yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ALAN GARCIA KİMDİR?

Alan Garcia, 1985 ilâ 1990 ve 2006 ilâ 2011 yıllar arasında Peru Devlet Başkanı olarak görev yaptı. İkinci döneminde Brezilya merkezli inşaat firması Odebrecht’ten rüşvet aldığı iddia edilen Garcia’nın, bu rüşveti başkent Lima’ya yapılacak bir metro hattı inşaatıyla ilgili olarak aldığı öne sürüldü.

İddialarla ilgili açıklama yapan Odebrecht firması, 2004 yılından bu yana Peru’da yaklaşık 30 milyon dolar rüşvet verdiğini itiraf etmişti. İddiaları reddeden Alan Garcia ise “siyasi bir kıyımın kurbanı olduğunu” söylemişti.

İstanbul’un göbeğinde aile boyu tekme, tokat ve sopalı kavga kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump'tan Ivanka'ya başkanlık teklifi

Trump'tan Ivanka'ya başkanlık teklifi

Uzayda 11 ay kalacak

Uzayda 11 ay kalacak

Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

İran'dan Instagram'a tepki

İran'dan Instagram'a tepki

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında karar verildi

Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında karar verildi

Time'ın 'Yılın en etkili 100 ismi' listesinde dikkat çeken isimler

Time'ın 'Yılın en etkili 100 ismi' listesinde dikkat çeken isimler

Trump'a tepki yağdı

Trump'a tepki yağdı
 

POPÜLER HABERLER

Yeni görüntüler! FETÖ´nün Atatürk Havalimanı´nı işgal girişimi...

Yeni görüntüler! FETÖ´nün Atatürk Havalimanı´nı işgal girişimi...

Yangının ardından 'Notre Dame Katedrali'

Yangının ardından 'Notre Dame Katedrali'

İsrail aynı aileden 5 Filistinli kardeşin hayatını kararttı

İsrail aynı aileden 5 Filistinli kardeşin hayatını kararttı

HDP'li Mardin belediyesinin toplantısında 'İstiklal Marşı' tartışması çıktı

HDP'li Mardin belediyesinin toplantısında 'İstiklal Marşı' tartışması çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA