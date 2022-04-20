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Dünya

Peru'nun Washington Büyükelçisi'nin konutuna silahlı saldırı

Washington polisi, Peru'nun Washington Büyükelçisi'nin resmi konutunda silahlı saldırı olduğunu ve Gizli Servis'in olayı soruşturduğunu bildirdi.

AA20 Nisan 2022 Çarşamba 16:44 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 23:16
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Washington DC Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Peru'nun Washington Büyükelçiliğinin kentin Forest Hills Mahallesi'ndeki resmi konutunda silahlı saldırı olduğuna dair ihbar alındığı belirtildi.

Olaya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Washington DC Polis Şefi Robert Contee, konutu koruyan Gizli Servis elemanlarının konuta zorla girmeye çalışan ve camları kıran saldırganı vurarak etkisiz hale getirdiğini aktardı.

Saldırganın kimliğini açıklamayan Contee, olaya karışan 2 Gizli Servis elemanının da sağlık kontrolleri için hastaneye gönderildiğini belirtti.

Contee, olayda Peru'nun Washington Büyükelçisi Oswaldo de Rivero ve ailesinin zarar görmediğini de sözlerine ekledi.

Olaya ilişkin Washington DC Polisi ve Gizli Servis'in soruşturması sürüyor.

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