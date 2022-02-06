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Dünya

Peru'nun yeni başbakanı Valer istifa etti

Peru'da, 31 Ocak'ta istifa eden Başbakan Mirtha Vasquez'in yerine atanan yeni Başbakan Hector Valer istifa etti.

AA6 Şubat 2022 Pazar 10:46 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 10:46
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Valer, Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun kabineyi yenileyeceğini açıklamasından bir gün sonra istifa ettiğini duyurdu.

Castillo yönetiminin 6. ayında üçüncü başbakan olan Valer, kendisi hakkında şiddet yanlısı bir imaj yaratan medyanın tepkisine maruz kaldığını söyledi.

Basında çıkan haberlerde, Valer'i fiziksel saldırganlıkla suçlayan eşi ve kızının polis şikayetleri yayımlanmıştı.

Valer, 3 Şubat'ta eski Başbakan Mirtha Vasquez'in yerine atanarak yemin etmişti.

Valer, bu yeni görevle ülkenin son zamanlarda yaşadığı siyasi krizden çıktığını belirterek, "Siyasi krize gelince bu artık geçti, bitti. Bugün yeni bir gün, Peru için umut günü ve değişim günüdür." açıklamasında bulunmuştu.

Castillo, devlet başkanlığını 28 Temmuz 2021'den bu yana yürütüyor.

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