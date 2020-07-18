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Dünya

Pes dedirten kutlama! Pasta kesip yılanlara yedirdiler

Hindistan'ın Jarkand eyaletinde 16 Temmuz Dünya Yılan Günü'nü kutlayan bir grup, kutlama pastasını zorla yılanlara yedirdi.

star.com.tr18 Temmuz 2020 Cumartesi 12:23 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 12:23
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Yılanların ekolojik dengedeki önemine dikkat çekmek isteyen pek çok insan, 16 Temmuz'u Dünya Yılan Günü olarak kutluyor. Ancak, Hindistan'dan gelen bir görüntü, bu kadarına da pes dedirtti.

Hindistan'ın Jarkand eyaletindeki bir yılan yakalama ekibi, Dünya Yılan Günü'nü ilginç bir şekilde kutlamak istedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ekip, Dünya Yılan Günü için yılan şeklinde hazırlanan pastayı kesiyor.

İlerleyen saniyelerde, ekipten bir kadın, pastadan aldığı parçayı yılanlara yedirmeye çalışıyor. Yılanlar bu durumdan pek hoşnut olmasa da, ekip kafalarından tutup dillerini sürmeleri sağlanıyor.

Görüntülerin devamında ise akla ziyan bir şekilde, 'Yılanlar jestimize saygı gösterip pastamızı yedi.' ifadeleri kullanılıyor.

Şaşkınlığa neden olan görüntülere tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, yılan yakalama ekibini duyarsız davrandığını, yılanların acilen bunlardan kurtarılması gerektiği yorumunda bulundu.

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