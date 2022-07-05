İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2022 Salı / 6 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,8597
  • EURO
    17,5934
  • ALTIN
    980.684
  • BIST100
    2405.98
Dünya

'Pes' dedirten vahşilik! 'Yamyam' burgeri

Dünya en temel besin olan buğday krizini önlemeye çalışırken, Avrupa'da 7 ülkede mağazaları bulunan bir hamburgerci ‘insan eti' lezzetinde yapay et ürettiğini ‘gururla' duyurdu.

Akşam Gazetesi5 Temmuz 2022 Salı 08:57 - Güncelleme:
ABONE OL

Avrupalı bitki bazlı et şirketi 'Oumph!' tadının 'insan etine' benzediğini iddia ettiği hamburgerin satışını başladığını açıkladı. Şirket, et üretilirken 'hiçbir insanın zarar görmediği' ile övündü, ancak 'etin tadının insan etine benzerliğinin nasıl test edildiğini' açıklamadı.

'ŞIMARIKLAR İÇİN YAPTIK!'

Şirketin kurucu ortağı Anders Linden tarafından yapılan açıklamada, tıpkı insan eti tadında olan burgerin 'kendini şımartmak isteyenler' için geliştirildiği belirtilerek, "Burgerimizi, insanların hangi tat ve dokuya sahip olduğunu öğrenir öğrenmez geliştirdik. Bu ürün geliştirilirken hiçbir insan zarar görmemiştir" denildi.

Ürünün reklam kampanyasını yürüten Ispanyol LOLA MullenLowe ajansı Kreatif Direktörü Tomas Ostilglia da, reklam kampanyasının Cannes Lions Festivali'nde Gümüş Ödül kazandığını hatırlattı. Oumph!, bu ürünü ilk kez, geçen yıl Cadılar Bayramı'nda İsveç'in başkenti Stockholm'de açtığı 'görülmüş en korkunç bitki bazlı yiyecekler' standında tanıtmıştı.

DÖNER DE ÜRETİLİYOR

İnsan eti tadındaki burger, soya fasulyesi, mantar ve buğday proteininin yanı sıra bitki bazlı yağlar ve 'gizemli bir baharat karışımı' ile yapılıyor. Şirket aynı etten döner ve kebap da üretiyor.

Şirketin İngiltere, Finlandiya, Isveç, Norveç, Hollanda, Almanya ve Izlanda'da şubeleri bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.