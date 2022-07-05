'Pes' dedirten vahşilik! 'Yamyam' burgeri

Avrupalı bitki bazlı et şirketi 'Oumph!' tadının 'insan etine' benzediğini iddia ettiği hamburgerin satışını başladığını açıkladı. Şirket, et üretilirken 'hiçbir insanın zarar görmediği' ile övündü, ancak 'etin tadının insan etine benzerliğinin nasıl test edildiğini' açıklamadı.

'ŞIMARIKLAR İÇİN YAPTIK!'

Şirketin kurucu ortağı Anders Linden tarafından yapılan açıklamada, tıpkı insan eti tadında olan burgerin 'kendini şımartmak isteyenler' için geliştirildiği belirtilerek, "Burgerimizi, insanların hangi tat ve dokuya sahip olduğunu öğrenir öğrenmez geliştirdik. Bu ürün geliştirilirken hiçbir insan zarar görmemiştir" denildi.

Ürünün reklam kampanyasını yürüten Ispanyol LOLA MullenLowe ajansı Kreatif Direktörü Tomas Ostilglia da, reklam kampanyasının Cannes Lions Festivali'nde Gümüş Ödül kazandığını hatırlattı. Oumph!, bu ürünü ilk kez, geçen yıl Cadılar Bayramı'nda İsveç'in başkenti Stockholm'de açtığı 'görülmüş en korkunç bitki bazlı yiyecekler' standında tanıtmıştı.

DÖNER DE ÜRETİLİYOR

İnsan eti tadındaki burger, soya fasulyesi, mantar ve buğday proteininin yanı sıra bitki bazlı yağlar ve 'gizemli bir baharat karışımı' ile yapılıyor. Şirket aynı etten döner ve kebap da üretiyor.

Şirketin İngiltere, Finlandiya, Isveç, Norveç, Hollanda, Almanya ve Izlanda'da şubeleri bulunuyor.