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Dünya

Peskov: Avrupalılar ile anlaşmamız gerekecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa ülkeleriyle yeni temellerde ilişki kuracaklarını belirterek, 'Her halükarda Avrupalılar ile ne şekilde birlikte yaşayacağımız konusunda anlaşmamız gerekecek.' dedi.

AA26 Nisan 2024 Cuma 15:59 - Güncelleme:
Peskov: Avrupalılar ile anlaşmamız gerekecek
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Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Rusya'da martta yapılan devlet başkanı seçimi sonuçlarını tanımama yönünde karar kabul etmesini değerlendiren Peskov, "Bu, dikkate alacağımız karar değil. AP, uzun zamandır Rus düşmanlığı benimseyen sağlam ve tutarlı pozisyon sergiliyor." diye konuştu.

Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkilere de değinen Peskov, Avrupa için tehdit oluşturmadıklarını belirterek, "Avrupa'nın da Rusya Federasyonu için tehdit oluşturmadığını umuyoruz." ifadesini kullandı.

"YENİ TEMELLERDE İLİŞKİ KURMAMIZ GEREKECEK"

Peskov, şu şekilde devam etti:

"(Ukrayna'da) Özel askeri operasyon er ya da geç başarıyla sonuçlanacak. Her halükarda Avrupalılar ile ne şekilde birlikte yaşayacağımız konusunda anlaşmamız gerekecek. Bu anlaşmaların yeni ilişki biçimlerine göre olacağı açıktır. Artık eskisi gibi ilişki kurmak mümkün olmayacak ve bunu Rusya'dan özellikle kimse istemeyecek. Avrupalıların bize yönelik davranışları ile ilgili büyük deneyimimiz var. İlişki kurarken her zaman bu deneyimi dikkate alacağız. Fakat yine de coğrafi olarak birbirimizden uzaklaşmayacağız. Bu nedenle her halükarda yeni temellerde ilişki kurmamız gerekecek."

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mayısta Çin'e ziyaret gerçekleştireceğini ve bu ziyaretin hazırlık sürecinde son aşamaya gelindiğini aktardı.

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