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Dünya

Peskov: Kiev yönetimi çözüm sürecini dondurmak için elinden geleni yapıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın eylemlerinin barışçıl çözüme yönelik girişimleri zorlaştırdığını belirterek, 'Barışçıl çözüme açığız. Ancak Kiev yönetimi, bu süreci dondurmak için elinden geleni yapıyor.' dedi.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 16:15 - Güncelleme:
Peskov: Kiev yönetimi çözüm sürecini dondurmak için elinden geleni yapıyor
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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin liderlerinin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile başkent Londra'da yaptıkları görüşmenin ardından, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin kabul ettikleri ortak açıklamayı değerlendiren Peskov, "bu liderlerin hem barışı konuştukları hem de çatışmaları sürdürmek için Kiev yönetimine yeni silah üretimi konusunda destek sağlama niyetinde oldukları" yorumunda bulundu.

Dmitriy Peskov, bunun Avrupalı ülkelerin tutarsızlığını gösterdiğini ve gerçek niyetini ortaya koyduğunu savundu.

NATO'nun altyapısını Rus sınırlarında yıllardır güçlendirdiğine dikkati çeken Peskov, Rusya Savunma Bakanlığının bu süreci dikkatle takip ettiğini aktararak, "Rusya, buna karşı kendi güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almakta." ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yolcu treninin insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığına dikkati çekerek, "Bu, Kiev yönetiminin suç teşkil eden eylemidir. Elbette bu tür eylemler, barışçıl çözüme yönelik her türlü girişimi önemli ölçüde zorlaştırıyor. Barışçıl çözüme açığız. Ancak Kiev yönetimi, bu süreci dondurmak için elinden geleni yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Peskov, Ermenistan'da hafta sonu yapılan parlamento seçim sonuçlarını yorumsuz bırakarak, "Seçimin kesin sonuçlarını bekliyoruz. Şimdilik ihlaller dahil seçim süreciyle ilgili çıkan haberleri kayıt altına alıyoruz." görüşünü paylaştı.

  • Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
  • Dmitriy Peskov
  • ukrayna

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