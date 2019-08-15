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Peskov: Kremlin'de bulunan bomba Putin'in programını etkilemedi

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Kremlin'de bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın Putin'in programını etkilemediğini söyledi.

  • star.com.tr
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Rusya'nın Başkenti'nde bulunan Kremlin Sarayı'ndaki bir inşaat çalışmasında, 2. Dünya Svaşı'ndan kalma havadan atılan bir bomba bulundu.
 
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov'a, ''Kremlin'de bir bombanın bulunması Putin'in çalışma programını etkiledi mi?'' sorusu yöneltildi. Peskov soruya, ''Hayır. Devlet Başkanının programındaki tüm faaliyetler takvime uygun bir şekilde devam etti.'' şeklinde cevap verdi.
 
NAZİLER DEFALARCA HEDEF ALMIŞTI
 
Kremlin, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi pilotlar için iyi bir hedefti. Saraya düzenlenen 8 hava saldırısında uçaklardan 200 kadar bomba bırakıldı. Kremlin kayıtlarına göre saldırılarda yaklaşık 100 kişi öldü. 
 

Güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

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