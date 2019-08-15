Rusya'nın Başkenti'nde bulunan Kremlin Sarayı'ndaki bir inşaat çalışmasında, 2. Dünya Svaşı'ndan kalma havadan atılan bir bomba bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov'a, ''Kremlin'de bir bombanın bulunması Putin'in çalışma programını etkiledi mi?'' sorusu yöneltildi. Peskov soruya, ''Hayır. Devlet Başkanının programındaki tüm faaliyetler takvime uygun bir şekilde devam etti.'' şeklinde cevap verdi.

NAZİLER DEFALARCA HEDEF ALMIŞTI

Kremlin, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi pilotlar için iyi bir hedefti. Saraya düzenlenen 8 hava saldırısında uçaklardan 200 kadar bomba bırakıldı. Kremlin kayıtlarına göre saldırılarda yaklaşık 100 kişi öldü.