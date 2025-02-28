İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2025 Cuma / 2 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5293
  • EURO
    38,0085
  • ALTIN
    3360.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Peskov: Tüm ülkelerle diyalog kurmak istiyoruz
Dünya

Peskov: Tüm ülkelerle diyalog kurmak istiyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD dahil tüm ülkelerle karşılıklı saygı ve yarar temelinde diyalog kurmak istediklerini söyledi.

AA28 Şubat 2025 Cuma 13:40 - Güncelleme:
Peskov: Tüm ülkelerle diyalog kurmak istiyoruz
ABONE OL

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil herkesle güç konumundan konuşmaya çalışması konusunda eleştiriliyor. Hangi konumdan ABD ile diyalog kurulabilir?" sorusuna cevap veren Peskov, "ABD dahil tüm ülkelerle karşılıklı saygı ve yarar temelinde diyalog kurmak istiyoruz." dedi.

İsveç'in NATO kapsamındaki eylemlerini değerlendiren Peskov, Rus ordusunun tüm süreçleri dikkatle takip ettiğini ve gerekli önlemleri aldığını belirtti.

Sözcü Peskov, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ilgili açıklamalarını yorumsuz bırakarak, "Bugün Trump ve Zelenskiy arasında yapılacak görüşmenin sonuçlarını görmek lazım." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.