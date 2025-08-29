İSTANBUL 30°C / 20°C
Dünya

Peskov: Ukrayna konusunda görüşmelere hazırız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşme ihtimalini dışlamadığını söyledi. Peskov, Ukrayna konusunda görüşmelere hazır olduklarını ancak uzman seviyesinde yoğun faaliyet yürütülmediğini kaydetti.

AA29 Ağustos 2025 Cuma 14:24 - Güncelleme:
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Putin'in 31 Ağustos'ta Çin'e düzenleyeceği resmi ziyarete ilişkin konuşan Peskov, "Hem biz hem de Çinli dostlarımız, ortaklığımızın tüm potansiyelinin henüz ortaya çıkmadığı konusunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.

Peskov, Çin'le ilişkilere değer verdiklerini vurgulayarak, "Aramızda özel imtiyazlı stratejik ortaklık ilişkileri bulunuyor ve bu ilişkilerin kapsamı çok geniş." dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Putin ile Zelenski arasında bir görüşme olmayacağına dair yaptığı açıklamayı değerlendiren Peskov, "Size Putin'in yaklaşımını hatırlatayım. O, böyle bir görüşme ihtimalini dışlamıyor." diye konuştu.

Peskov, Ukrayna konusunda görüşmelere hazır olduklarını ancak uzman seviyesinde yoğun faaliyet yürütülmediğini kaydetti.

Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska'da yapılan görüşmede ele alınan konularla ilişkin bir soruyu yanıtlayan Peskov, Rusya'nın söz konusu görüşmeye dair tüm ayrıntıları paylaşmadığını ve paylaşmayı doğru bulmadıklarını söyledi.

