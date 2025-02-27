Peskov: Ukrayna krizi çözülebilir

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya ile ABD heyetleri arasında ikili ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerine yönelik İstanbul'da yapılan toplantıya değinen Peskov, bu görüşmelerin ikili temasların devamı olduğunu söyledi. Peskov, "Bu konu hakkında konuşmak için henüz erken. Müzakerelerin sonuçlarına dair bilgi verilecek." diye konuştu.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkalarını dinlemeye hazır olduğunu ve bunun önemli olduğunu belirerek, "Bu, mevcut Washington yönetimini eski yönetimlerden ayıran özellik. Kimse, bu krizin kolay ve hızlı şekilde çözüleceğini beklemiyor. Gündemimizde çok zor bir konu var. Ancak iki ülkenin siyasi iradesinin korunması, birbirini dinlemeye ve duymaya hazır olması durumunda krizin çözüm süreci tamamlanabilir." şeklinde konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin akıbetine dair ise Peskov, "Topraklarımıza dahil edilen ve anayasamızda yer alan yeni bölgeler, Rusya'nın ayrılmaz parçası. Bu tartışılmaz bir gerçek." ifadelerini kullandı.

- "ABD İLE AB ARASINDAKİ TİCARİ SAVAŞ RUSYA'YI ETKİLEYEMEZ"

Peskov, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret savaşının Rus ekonomisini etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soruyu, ABD ile ikili ticaret hacminin düşük olduğuna işaret ederek, şöyle yanıtladı:

"Hiçbir tarife veya vergi bizi etkileyemez. Elbette, dünyada ticari savaşların yaşanmasını istemiyoruz. Bunlar, öyle ya da böyle tüm ülkeleri olumsuz etkileyecek. Biz, dost ülkelere, BRICS ülkelerine, bizimle ticaret yapmak isteyen kıtalara odaklıyız."