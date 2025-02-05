Peskov'dan Filistin açıklaması: Bunun tek seçenek olduğunu düşünüyoruz

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin "Gazze Şeridi'ni devralacağı, Filistinlilerin de Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, şöyle konuştu:

"Orta Doğu'daki (Filistin) meselenin çözümüne ilişkin pozisyonumuz iyi biliniyor. Mesele ancak iki devletli bir temelde çözülebilir. Bu tez, Birleşmiş Milletler'in (BM) kararlarında yer alıyor ve birçok ülke tarafından destekleniyor. Bundan yola çıkıyoruz. Bunun tek seçenek olduğunu düşünüyoruz. Trump'ın bu açıklamalarını duyduk. Bununla birlikte Umman, Ürdün ve Mısır'ın da bu fikrin kabul edilemez olduğu yönündeki açıklamalarını duyduk. Şimdilik Orta Doğu'da olanlara bu şekilde bakıyoruz."

Trump'ın, "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzalamadığına dikkati çeken Peskov, İran ile ilişkileri sürdüreceklerini belirterek, "İran ortağımız. Çeşitli alanlarda çok yönlü işbirliğimiz sürüyor. İlişkilerimizi sürdüreceğiz ve geliştireceğiz." şeklinde konuştu.

Peskov, Trump yönetimiyle temasların bazı kurumlar aracılığıyla sürdüğü bilgisini paylaşan Peskov, "Temaslar son zamanlarda yoğunlaştı. Başka detay paylaşamam." ifadelerini kullandı.

- "UKRAYNA İLE MÜZAKERELERE AÇIĞIZ"

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin, "İsteğin bir şeye dayanması gerekiyor. İstek, Zelenskiy'nin Rusya ile müzakereleri yasaklama yönündeki kararına dayalı olamaz. Şimdilik bunlar boş açıklamalar." dedi.

Zelenskiy'nin görev süresinin sona erdiğini savunan Peskov, buna rağmen Rus tarafının müzakerelere açık olduğunu söyledi.

Peskov, Zelenskiy'nin Ukrayna'ya nükleer silah verilmesi gerektiği yönündeki açıklamasını ise "delilik" olarak tanımladı.

Sözcü Peskov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun çok kutuplu dünya düzeninin, bugünün gerçeği olduğu yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun Rusya'nın yaklaşımıyla uyumlu olduğunu dile getirdi.