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Dünya

Peskov'dan Macron'a cevap

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazanmasını engellemeye hazır olduklarına ilişkin ifadelerine yönelik 'Fransa, Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla sürükleniyor' dedi.

IHA15 Mart 2024 Cuma 14:13 - Güncelleme:
Peskov'dan Macron'a cevap
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız basınına yaptığı açıklamada Fransa'nın Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazanmasını engellemeye hazır olduğunu belirterek, müttefiklerine yardımları sınırlandırmama çağrısında bulunmuştu. Macron'a yanıt Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi. "Fransa, Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla sürükleniyor" diyen Peskov, Fransa'nın bu çatışmaya katıldığını ve bu durumda Paris'in Moskova'nın rakibi haline geldiğini söyledi. Peskov, "Macron'un açıklamalarını okuduk. Gerçek şu ki, Rusya'nın Macron'un ifade ettiği gibi Fransa için bir rakip olduğu Fransa'nın Ukrayna'daki savaşa sürüklenmiş olmasından anlaşılıyor" ifadelerini kullandı. Peskov, Fransa'nın dolaylı olarak savaşa dahil olduğunu ve Macron'un açıklamalarından da daha derin bir müdahaleye hazır olduklarının "sinyalini verdiğini" sözlerine ekledi.

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