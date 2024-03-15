Peskov'dan Macron'a cevap

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız basınına yaptığı açıklamada Fransa'nın Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazanmasını engellemeye hazır olduğunu belirterek, müttefiklerine yardımları sınırlandırmama çağrısında bulunmuştu. Macron'a yanıt Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi. "Fransa, Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla sürükleniyor" diyen Peskov, Fransa'nın bu çatışmaya katıldığını ve bu durumda Paris'in Moskova'nın rakibi haline geldiğini söyledi. Peskov, "Macron'un açıklamalarını okuduk. Gerçek şu ki, Rusya'nın Macron'un ifade ettiği gibi Fransa için bir rakip olduğu Fransa'nın Ukrayna'daki savaşa sürüklenmiş olmasından anlaşılıyor" ifadelerini kullandı. Peskov, Fransa'nın dolaylı olarak savaşa dahil olduğunu ve Macron'un açıklamalarından da daha derin bir müdahaleye hazır olduklarının "sinyalini verdiğini" sözlerine ekledi.