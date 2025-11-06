İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2025 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1239
  • EURO
    48,6466
  • ALTIN
    5432.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Peskov'dan Rutte'ye tepki: Putin'i dinleyin, anlarsınız
Dünya

Peskov'dan Rutte'ye tepki: Putin'i dinleyin, anlarsınız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, 'Putin'i uzun zamandır dinlemiyorum' sözlerine sert yanıt verdi. Peskov, 'Rusya'yı dinlemediklerini diğer yandan da anlamadıklarını söylüyorlar. Dinlemeye çalışın, anlayacaksınız.' ifadesinde bulundu.

AA6 Kasım 2025 Perşembe 14:54 - Güncelleme:
Peskov'dan Rutte'ye tepki: Putin'i dinleyin, anlarsınız
ABONE OL

- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazetecilerine gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün, Güvenlik Konseyi üyelerine nükleer denemelerin hazırlıkları için gerekli çalışmaların yapılması talimatı verdiğine dikkati çeken Peskov, Batı basınının buna oldukça "duygusal" tepki verdiğini belirtti.

Peskov, "Pek çok medya kuruluşu, söylenenleri çarptırmaktan çekinmiyor. Tüm bunlar, şu anda Batı ülkelerinde yaygınlaşan Rus karşıtı militarist histeriyle örtüşüyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, ABD'nin, Putin'in nükleer deneme hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterip göstermediği yönündeki soruya "Hayır, herhangi bir tepki gelmedi." yanıtını verdi.

"DİNLEMEYE ÇALIŞIN, ANLAYACAKSINIZ"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin "Putin'in açıklamalarını uzun zamandır dinlemediği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "NATO ve NATO yöneticilerinin sorunu da bu. Onlar, bir yandan Rusya'yı dinlemediklerini diğer yandan da anlamadıklarını söylüyorlar. Dinlemeye çalışın, anlayacaksınız." diye konuştu.

Beyaz Saray'da düzenlenecek ABD-Orta Asya Liderler Zirvesi'ne değinen Peskov, bu formatın yaygın olduğunu, Rusya'nın da Orta Asya ülkeleriyle ilişkileri geliştirdiğini söyledi.

  • Kremlin Sözcüsü
  • NATO Genel Sekreteri
  • Dmitriy Peskov

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.