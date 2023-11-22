İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2023 Çarşamba / 10 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8585
  • EURO
    31,405
  • ALTIN
    1846.2
  • BIST100
    7987.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Petro, Gazze'de çatışmalara insani ara verecek uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı
Dünya

Petro, Gazze'de çatışmalara insani ara verecek uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 22:07 - Güncelleme:
Petro, Gazze'de çatışmalara insani ara verecek uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı
ABONE OL

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Petro, "Hamas ile İsrail hükümeti arasındaki bu ateşkes anlaşması barışın başlangıcı olabilir. Sizi selamlıyoruz, Katar ve Mısır'ı çabalarından ötürü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Petro, hükümetinin, Kolombiyalı aileleriyle bir araya gelmesi için bir Filistin vatandaşına ve bir de İsrail vatandaşına Kolombiya vatandaşlığı verdiğini belirterek, Gazze'ye ulaştırılmak üzere insani yardım göndermeye devam edeceklerini kaydetti.

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

  • Kolombiya Cumhurbaşkanı
  • Gustavo Petro
  • ara verecek uzlaşı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.