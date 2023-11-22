Petro, Gazze'de çatışmalara insani ara verecek uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Petro, "Hamas ile İsrail hükümeti arasındaki bu ateşkes anlaşması barışın başlangıcı olabilir. Sizi selamlıyoruz, Katar ve Mısır'ı çabalarından ötürü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Petro, hükümetinin, Kolombiyalı aileleriyle bir araya gelmesi için bir Filistin vatandaşına ve bir de İsrail vatandaşına Kolombiya vatandaşlığı verdiğini belirterek, Gazze'ye ulaştırılmak üzere insani yardım göndermeye devam edeceklerini kaydetti.



İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

