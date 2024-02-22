Petro: Gazze'de çocukları katletmek çirkinliktir

Petro, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "çocuk katili" Herodes'e benzeterek, "Soykırıma karşı öfkeliyim. Çocukları bombalarla katletmek çirkinliktir. Latin Amerika halkının büyük çoğunluğu Netanyahu'nun barbarlığına ve onun çağdaş Herodes'e dönüşmesine karşıdır." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde Gazze'de ateşkes talebinin veto edilmesini eleştiren Petro, "Muazzam sayıda insan, Filistin halkının yok edilmesine karşı çıkıyor. BM'deki vetolar, ya zulüm ve barbarlık getirecek ya da insanlık medeniyetine sahip çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Petro, dün yaptığı açıklamada da İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik şiddetli saldırılarını Adolf Hitler'in Yahudilere yönelik soykırımına (Holokost) benzeten Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya destek vermişti.

Cumhurbaşkanı Petro, "Brezilya Devlet Başkanı Lula ile tam dayanışma içinde olduğumu ifade ediyorum. Gazze'de soykırım yaşanıyor ve binlerce çocuk, kadın ve yaşlı sivil, alçakça öldürülüyor. Lula sadece gerçeği söylemiştir ve gerçek savunulmalıdır, yoksa barbarlık bizi ortadan kaldıracak." ifadesini kullanmıştı.