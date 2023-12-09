Petro, Gazze'de insani ateşkes istenilen karar tasarısını veto eden ABD'yi kınadı

Sosyal medya hesabı X'ten isim vermeden ABD'yi eleştiren Petro, "Uluslararası hukuk çiğnenirse ve soykırıma izin verilirse, her ülke fiili sınır sorunlarını bu şekilde çözme hakkını kendinde bulacaktır. En güçlüler ve barbarlık galip gelecek." ifadelerini kullandı.

Petro, uluslararası hukukun güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, çatışmalara çözüm bulunması çağrısında bulundu.

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes istenilen karar tasarısını veto etmişti.