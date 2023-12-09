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Dünya

Petro, Gazze'de insani ateşkes istenilen karar tasarısını veto eden ABD'yi kınadı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısının veto eden ABD'yi kınadı.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 23:41 - Güncelleme:
Petro, Gazze'de insani ateşkes istenilen karar tasarısını veto eden ABD'yi kınadı
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Sosyal medya hesabı X'ten isim vermeden ABD'yi eleştiren Petro, "Uluslararası hukuk çiğnenirse ve soykırıma izin verilirse, her ülke fiili sınır sorunlarını bu şekilde çözme hakkını kendinde bulacaktır. En güçlüler ve barbarlık galip gelecek." ifadelerini kullandı.

Petro, uluslararası hukukun güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, çatışmalara çözüm bulunması çağrısında bulundu.

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes istenilen karar tasarısını veto etmişti.

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