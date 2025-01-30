İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2025 Perşembe / 1 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8024
  • EURO
    37,3992
  • ALTIN
    3177.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Petro'dan ABD'nin göçmen politikasına eleştiri
Dünya

Petro'dan ABD'nin göçmen politikasına eleştiri

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, düzensiz göçmenlerin ABD'den sınır dışı edilme şeklini 'toplama kamplarına' benzetti.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 08:52 - Güncelleme:
Petro'dan ABD'nin göçmen politikasına eleştiri
ABONE OL

Basına gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Petro, ABD'den sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerin durumuna değindi.

Petro, ABD Başkanı Donald Trump ile tartışmasına atıfta bulunarak, "Hem bizim hem de onların öğrenmesi gereken bazı dersler var. Onlar açısından bakarsak, sanırım, kendi ülkelerinden göndermek istedikleri insanları kelepçeli bir şekilde çıkarmamaları gerektiğini öğrenmeliler." ifadesini kullandı.

ABD'nin göçmenleri sınır dışı etme yöntemlerini Nazi Almanya'sının toplama kamplarına benzeten Petro, "Orada (ABD'de) bir siyasi tartışma olacak. Örneğin, Almanların 1943'te yaptıkları hatayı tekrar edip etmediklerini sorgulamak gerekir; çünkü onlar da trenleri ve demiryollarını kullanarak vagonlar dolusu Yahudi, sosyalist ve komünisti toplama kamplarına götürüyordu." dedi.

Petro, sınır dışı edilen çocuklara vurgu yaparak, sözlerini şunları kaydetti:

"Sayın Trump, 42 Kolombiyalı çocuğa suçlu olduklarını nereden söyleyecek? 42 çocuğa söylediği gibi, suçlu olan yüz binlerce kişiye de 1943'te böyle düşündüklerini söyleyecek. İnsanlık, bilgeliğiyle bunun üstesinden geldi. İnsanları toplu halde suçlu ilan edemezsiniz, bireysel suçlar ayrıdır, suçlu olan yargılanır, grup değil. Latin Amerikalı olsun, yerli olsun ve siyah olsun suçlu muamelesi görüyor."

  • Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro
  • Cumhurbaşkanı Petro
  • Gustavo Petro

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.