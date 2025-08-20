Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası işgalinin bölgeyi "Suriye'ye dönüştürebileceği" uyarısında bulundu.

Başkent Bogota'daki Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Petro, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini hedef alan açıklamalarına değindi.

Petro, "Eğer ABD'liler, Venezuela'yı işgal ederek sorunlarını çözeceklerini düşünüyorlarsa büyük bir yanılgı içindeler. Böyle bir durumda Venezuela'yı Suriye'ye benzer bir duruma sokarlar ve bununla birlikte Kolombiya'yı da sürüklerler." ifadelerini kullandı.

Komşu ülke Venezuela ile 2 bin 219 kilometrelik kara sınırını paylaştıklarını hatırlatan Petro, olası işgal durumunda sınırda faaliyet gösteren uyuşturucu kaçakçılarının yer altı zenginliklerini ele geçirmek için fırsat kollayacakları uyarısında bulundu.

Petro, Venezuela'ya yönelik muhtemel askeri operasyona ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'a elçileri aracılığıyla mesaj gönderdiğini belirterek, "Bunun büyük hata olacağının Trump'a iletilmesini sağladım." dedi.

- ABD DONANMASI'NA AİT 3 SAVAŞ GEMİSİNİN KARAYİPLER'E İLERLEDİĞİ İDDİASI

Kolombiya basınındaki haberlerde ABD Donanması'na ait 3 savaş gemisinin yaklaşık 4 bin askerle Karayipler'e doğru ilerlediği iddia edildi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Maduro, ABD'nin tutuklanması için hakkında bilgi verene ödül miktarını artırmasının ardından 4,5 milyonu aşkın milis gücünün ülke genelinde konuşlandırılacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele için ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermiş, Trump'ın bu kararı "uluslararası hukuka uygun olup olmaması" yönünden tartışma yaratmıştı.

CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından yapılan çalışma sonucunda bölgeye 4 bin deniz piyadesi ile farklı görevleri yürütecek denizciyi gönderme kararının alındığını belirtmişti.