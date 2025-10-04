Petro'dan ABD'ye ''ülkenin iç siyasetine karışma'' mesajı

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz'ın ülkesini hedef alan açıklamasına yanıt verdi.

Kasım 2016'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile imzalanan barış anlaşmasını hatırlatan Petro, "Güvenlik Konseyi barış politikamızı denetlemez, bu politika egemendir. Konsey yalnızca FARC ile yürütülen barış sürecini gözetir ve biz bu süreci yerine getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Petro, ABD hükümetinin tepkisinin "Gazze" ile ilgili olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"ABD hükümetinden Kolombiya'nın iç siyasetine müdahale etmemesini talep ediyoruz. ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti ve şimdi de FARC ile barış süreci konusunda takındığı yanlış tutum aslında Gazze'deki soykırım konusundaki tavrımızı değiştirmeye yöneliktir. Bu tutum hükümetimizce kabul edilmemektedir. Gazze'de yaşananlar bir soykırımdır ve bunu işleyenler, Nazi soykırımcılarının Nürnberg'de yargılandığı gibi yargılanmalıdır"

Waltz ise BM Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında, "Ne yazık ki Kolombiya'nın mevcut hükümeti kutuplaşmayı derinleştirmekte ve kalıcı barışa ulaşma yolundaki ilerlemeyi baltalamaktadır. Petro'nun hem Kolombiya'da hem de dünyada güvenlik ve barış konularındaki politikaları açıkça sorumsuzcadır." ifadelerini kullanmıştı.



KOLOMBİYA CUMHURBAŞKANI PETRO, KENDİSİNİ HEDEF ALAN İSRAİL ASKERİNE "SERT" TEPKİ GÖSTERDİ

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'deki saldırılarda görev alan Kolombiya-İsrail vatandaşı bir askerin kendisini hedef alarak paylaştığı videoya yanıt vererek, "Kolombiya adına bebek öldürmeyi bırak." ifadesini kullandı.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, kendisini hedef alan Kolombiya-İsrail vatandaşı bir askerin videosunu alıntılayarak yanıt verdi.

Paylaşılan videoda İsrailli asker, Petro'ya yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Sen bir Kolombiyalı olarak (Kolombiya'nın kuzeyi) Guajira'da hiç susuzluk gördün mü? Amazon ormanlarının yasa dışı maden ticareti için talan edildiğini gördün mü? Görünüşe göre bunların hiçbir önemi yok. Kolombiya halkıyla ilgisi olmayan dış meseleleri konuşuyorsunuz. Artık yetmez mi? Benim adım Brayan ve sizden çok daha önemli bir kişiyim."

Cumhurbaşkanı Petro ise adı Brayan olan Kolombiya-İsrail vatandaşına "sert" tepki göstererek, "Savaş yaptım, barış yaptım. Sen, adın her neyse, Kolombiya adına bebek öldürmeyi bırak. Kolombiya, yaşam ve güzellik anlamına gelir, ölüm değil." ifadesini kullandı.