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Dünya

Petro'dan, BM'ye 'Gazze' çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Gazze'de barış gücü kurulması için çağrıda bulundu.

AA10 Mayıs 2024 Cuma 20:35 - Güncelleme:
Petro'dan, BM'ye 'Gazze' çağrısı
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Petro, X sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkati çekerek, "BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de barış gücü kurulmasını derinlemesine düşünmeye başlamalı. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, soykırımı durdurmayacak. Bu da onun hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararını gerektiriyor." ifadesini kullandı.

BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin tekrar görüşülmesi ve bu ülkeye bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısını kabul edilmesine ilişkin Petro, şu değerlendirmede bulundu:

"Filistin'in BM'de tam üyeliğinin desteklenmesi için ilk öneri bizim tarafımızdan sunulmuştu. Latin Amerika ülkelerinin çoğu bu öneriyi destekledi. Daha sonra Latin Amerika, Afrika ve Arap Ligi ile fikir birliğine vardı."

- BM GENEL KURULU, FİLİSTİN HAKKINDAKİ KARAR TASARISINI KABUL ETTİ

BM Genel Kurulunda bugün yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

Türkiye'nin yanı sıra yaklaşık 80 ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 143 "evet" oyuyla kabul edildi. Tasarı 25 "çekimser" oy alırken aralarında ABD, Arjantin, Papua Yeni Gine, Çekya ve Macaristan'ın bulunduğu 9 ülke "hayır" oyu kullandı.

Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiği ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi" gerektiğine dikkati çekildi.

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında BM'de "daimi gözlemci statüsüne" kavuşmuştu.

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