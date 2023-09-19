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Dünya

Petro'dan BM'ye Ukrayna ve Filistin çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ukrayna ve Filistin'de devam eden sorunların çözümü için dünyaya iki barış zirvesi yapılması önerisinde bulundu.

AA19 Eylül 2023 Salı 00:42 - Güncelleme:
Petro'dan BM'ye Ukrayna ve Filistin çağrısı
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Birleşmiş Milletler (BM) Vesayet Konseyi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" zirvesine katılan Petro, BM'de yaptığı son konuşmasından bu yana dünyada daha fazla savaş ve yoksulluk yaşandığını belirtti.

Petro, Ukrayna ve Filistin'deki çatışmaların çözümü için barış zirveleri yapılması gerektiğini söyleyerek, "BM ve insanlığın, savaşları bitirme yolunu hızlandırması gerekiyor. Özellikle iki barış konferansı düzenlenmesini öneriyorum. Biri Ukrayna'daki savaşla ilgili, diğeri Filistin konusundaki çatışmayla ilgili, çünkü ikisi de birbirine benziyor. Çatışmaları bitirmenin bir anlamı var ve yeniden düşünmek için zaman da var." ifadelerini kullandı.

İnsanlığın sorunlarının giderek derinleştiğine vurgu yapan Petro, "Bir yıl önceki toplantımızı ve bu toplantıyı eğer değerlendirirsek, şüphesiz insanlığın sorunları daha da kötüleşmiştir. Savaş devam ediyor, yoksulluk ve açlık artıyor, iklim krizi önceki yıllara göre en şiddetli seviyesine çıktı. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine varmak her zamankinden daha uzakta görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Petro, göçle mücadelede dünyanın başarısız bir süreçten geçtiğini belirterek, güneydeki ülkelerden kuzeye doğru toplu halde ciddi göç yaşandığını bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de gün içinde görüşeceği belirtilen Petro'nun, 19 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edeceği bilgisi paylaşıldı.

  • Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro
  • Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro
  • Cumhurbaşkanı Gustavo Petro

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