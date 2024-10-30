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Dünya

Petro'dan Gazze tepkisi: Bir dolar, bir hayattan daha mı değerli?

BM COP16 Biyoçeşitlilik Zirvesi'nde konuşan Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, 'Bir dolar, bir hayattan daha mı değerli? Gazze'de binlerce çocuğun hayatını tehlikeye atarak bombalarla bunun böyle olduğunu bize gösteriyorlar.' dedi.

AA30 Ekim 2024 Çarşamba 07:47 - Güncelleme:
Petro'dan Gazze tepkisi: Bir dolar, bir hayattan daha mı değerli?
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Cali kentinde düzenlenen COP16'nın üst düzey oturumunda konuşan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, insanlığın bir yok oluşla sınandığını dile getirerek, küresel ve demokratik kararlar alınması çağrısında bulundu.

Petro, "bürokratik aracılık" kavramını eleştirerek, "Bürokratik aracılık tek bir nedenden kaynaklanıyor, o da açgözlülüğün çıkarlarının insanlığın sesine üstün gelmesidir ve iklim krizi ve biyolojik çeşitliliğin yok oluşu gibi kritik konularda da alınan kararların arkasında açgözlülük yatıyor." ifadesini kullandı.

Gazze'ye yönelik saldırılara atıfta bulunan Petro, "Bir dolar, bir hayattan daha mı değerli? Gazze'de binlerce çocuğun hayatını tehlikeye atarak bombalarla bunun böyle olduğunu bize gösteriyorlar. Dünya halkları bir dünya devrimi kararı almalı, gerçekten ihtiyacımız olan şey bu. Aksi halde kasabalarımız ve şehirlerimiz mezarlıklarla dolacak." ifadelerini kullandı.

Petro, COP16'da insanlığın yaşamını doğrudan ilgilendiren "ciddi" kararlar aldıklarını ve zirvede toplumun fikirlerini oldukça önemsediklerini söyledi.

- "VENEZUELA, BUGÜN ABLUKA ALTINDA"

Venezuela'ya uygulanan ablukaya değinen Cumhurbaşkanı Petro, "Venezuela, bugün abluka altında ve toplumun bir kesimi kelimenin tam anlamıyla açlıktan ölüyor. 3 milyon Venezuelalı buradan geçerek ABD'ye göç ediyor. Oysa Venezuela'ya abluka uygulanması fikrini ortaya atanlar, şimdi kendi sebep oldukları bu düzenin kurbanı oldular." değerlendirmesinde bulundu.

Petro, dünyadaki siyasi liderlerin gezegeni kurtaracak kararlar almadığını savunarak, "Umarım COP16, bir dönüm noktası olur. Daha anlamlı ve bilinçli bir toplum inşa etmek için COP16 önemli bir fırsat. Acil yönetim ve yapıcı politikalara ihtiyacımız var." diye konuştu.

İklim krizi ve biyoçeşitlilik kaybının durdurulabilmesi için zamanlarının giderek tükendiğini dile getiren Petro, somut ve uygulanabilir kararların alınmasını talep etti.

Bu arada ulusal basında yayımlanan habere göre Petro, COP16 ülkelerinden biyoçeşitlilik kaybıyla mücadele eden ülkelere finans desteğinde bulunmalarını istedi.

"Karbon kredileri" adı verilen öneri kapsamında ekonomik durumu iyi olan ülkeler, diğer ülkelere finans desteğinde bulunacak.

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