Dünya

Petro'dan İsrailli bakana sert Nazi benzetmesi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik görüntüleri paylaşan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i Nazilere benzetti.

AA21 Mayıs 2026 Perşembe 10:01
Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Ben-Gvir'in sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülere yer veren Petro, "Bakan Ben-Gvir tam bir Nazi gibi davranıyor. Gazze'deki soykırımı durdurmak istedikleri için vatandaşlarımıza böyle davrandı." ifadesini kullandı.

- İSRAİL'İN KÜRESEL SUMUD FİLOSU AKTİVİSTLERİNE KÖTÜ DAVRANIŞI

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı anlar kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

  • Gustavo Petro
  • Itamar Ben-Gviri
  • Naziler

