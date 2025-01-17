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Dünya

Petro'dan Maduro'ya çağrı: 12 Kolombiyalıyı serbest bırak

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya seslenerek, gözaltında bulunan 12 Kolombiyalının serbest bırakılmasını istedi.

AA17 Ocak 2025 Cuma 09:07 - Güncelleme:
Petro'dan Maduro'ya çağrı: 12 Kolombiyalıyı serbest bırak
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Petro, X sosyal medya platformundan mevkidaşı Maduro'yu doğrudan isimlendirmeden Venezuela'ya çağrıda bulundu.

Venezuela'daki tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması gerektiğini savunan Petro, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesi örnek gösterdi.

Petro, "Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes, her iki taraftan yüzlerce rehinenin serbest bırakılmasını sağladı. Küba 500'den fazla mahkumu serbest bırakırken, Venezuela'nın topraklarında gözaltında bulunan 12 Kolombiyalı da dahil olmak üzere seçimler ve seçim sonrası tutuklu bulunan kişilerin serbest bırakılması, Amerika kıtasında barış için kritik öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Petro, Amerika kıtasının, siyasi tutukluların olmadığı bir özgürlükler diyarı olmasını temenni etti.

- VENEZUELA'DA 28 TEMMUZ 2024 SEÇİMLERİ VE KOLOMBİYA'NIN TEPKİSİ

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz 2024'te duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı. Maduro, 10 Ocak'ta yemin etmişti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, seçimlerin özgür bir şekilde gerçekleşmediğini belirtmiş ve sonuçları tanımayacaklarını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kopmadı ancak liderler arasındaki iletişim kesilmişti.

  • Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro
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