İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2025 Perşembe / 21 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6206
  • EURO
    49,9481
  • ALTIN
    5778.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Petro'dan Maduro'ya ''geçiş hükümeti'' çağrısı
Dünya

Petro'dan Maduro'ya ''geçiş hükümeti'' çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, tüm kesimlerin dahil olacağı bir 'geçiş hükümeti' kurulması çağrısında bulundu.

AA11 Aralık 2025 Perşembe 07:02 - Güncelleme:
Petro'dan Maduro'ya ''geçiş hükümeti'' çağrısı
ABONE OL

Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dolaylı olarak Venezuela lideri Maduro'dan hükümeti muhalefete devretmesini istedi.

Demokrasinin önemini vurgulayan Petro, şunları kaydetti:

"Maduro hükümeti şunu anlamalıdır, dış bir saldırıya verilecek yanıt yalnızca askeri hazırlık değil, demokratik bir dönüşümdür. Bir ülke daha fazla baskıyla değil, daha fazla demokrasiyle savunulur. Çözüm, hapishaneleri büyütmek değil, kapsamlı bir genel af çıkarmaktır. Tüm kesimlerin dahil olacağı bir geçiş hükümeti kurmanın zamanı gelmiştir."

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri tehditlerini hatırlatan Petro, "Bolivar'ın vatanı ne yabancılar tarafından işgal edilmelidir ne de boş söylemlerle ya da ruhu hapseden baskılarla yönetilmelidir. Bolivar'ın vatanı daha fazla demokrasi ve egemenlikle savunulur." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Petro, Venezuela'daki Maiquetia Havaalanı'nda, Venezuelalı Kardinal Baltazar Porras'ın pasaportuna güvenlik güçlerince el konulmasını da eleştirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.