İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9662
  • EURO
    50,5052
  • ALTIN
    5972.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Petroi Trump'ı hedef gösterdi: Venezuela'da fabrikayı bombaladılar
Dünya

Petroi Trump'ı hedef gösterdi: Venezuela'da fabrikayı bombaladılar

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Amerikan ordusunun Venezuela'nın Maracaibo kentinde koka macununun kokain haline getirilmek üzere karıştırıldığından endişe ettikleri bir fabrikayı bombaladıklarını söyledi.

IHA31 Aralık 2025 Çarşamba 11:02 - Güncelleme:
Petroi Trump'ı hedef gösterdi: Venezuela'da fabrikayı bombaladılar
ABONE OL

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD ordusunun Venezuela'da fabrikayı vurduğunu belirterek, "Maracaibo'da koka macununun kokain haline getirilmek üzere karıştırıldığından endişe ettiğimiz bir fabrikayı Trump'ın bombaladığını biliyoruz" dedi.

ABD ordusu, Başkan Donald Trump'ın emriyle Venezuela'ya yönelik saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın, Venezuela'nın kuzeybatısındaki Maracaibo şehrinde şüpheli bir kokain işleme tesisinin bombalanması emrini verdiğini söyledi. Petro, "Maracaibo'da koka macununun kokain haline getirilmek üzere karıştırıldığından endişe ettiğimiz bir fabrikayı Trump'ın bombaladığını biliyoruz" dedi. Kolombiya devlet başkanı, Maracaibo'nun kıyısında bulunan fabrikada, koka macununun kokaine dönüştürüldüğüne inanıldığını vurgulayarak, tesisin Kolombiya'da faaliyet gösteren Ulusal Kurtuluş Ordusu adlı gerilla grubu tarafından işletildiğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Venezuela'da uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığı iddia edilen teknelerin yükleme yaptığı büyük bir tesisin vurulduğunu bildirmiş, detay vermemişti.

  • Kolombiya Devlet Başkanı
  • Gustavo Petro
  • Venezuela Bombalama
  • Kontrgerilla Operasyonu
  • Koka Fabrikası

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.