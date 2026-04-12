Dünya

Petrol akışı normale döndü! Bazı sahalarda çalışmalar sürüyor

İşgalci İsrail'in misillemeleri nedeniyle günlük 700 bin varil kayıp yaşanan Doğu-Batı petrol boru hattında tam kapasite yeniden sağlandı.

AA12 Nisan 2026 Pazar 10:14
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılar nedeniyle günlük yaklaşık 700 bin varil petrol akış kaybı yaşanan Doğu-Batı petrol boru hattında tam kapasitenin yeniden sağlandığı, bazı üretim sahalarında ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 9 Nisan'da kamuoyuna yansıyan saldırılar sonucu Doğu-Batı hattındaki pompa istasyonlarından birinin hasar gördüğü ve günlük yaklaşık 700 bin varillik akış kaybı yaşandığı hatırlatıldı.

Bakanlık, yürütülen teknik ve operasyonel çalışmalar sonucunda hattın günlük yaklaşık 7 milyon varillik tam pompalama kapasitesine kısa sürede yeniden ulaştığını aktardı.

Munife sahasında saldırılar nedeniyle yaşanan günlük yaklaşık 300 bin varillik üretim kaybının da telafi edildiği, Hurays sahasında ise tam üretim kapasitesine dönüş için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Enerji altyapısında sağlanan hızlı toparlanmanın ülkenin yüksek operasyonel esnekliğini ve kriz yönetim kapasitesini ortaya koyduğu, bunun da küresel enerji arzının güvenilirliğini desteklediği kaydedildi.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile hassas noktalara füze ve İHA'larla saldırılar düzenlemişti.

  • Doğu-Batı Petrol Hattı
  • İşgalci İsrail
  • 700 Bin Varil

