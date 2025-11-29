İSTANBUL 16°C / 11°C
Dünya

Petrol boru hattına İHA saldırısı: Kazakistan'dan sert tepki

Kazakistan Enerji Bakanlığı, yurt dışına ihraç edilen Kazak petrolünün büyük bir miktarının taşındığı Hazar Boru Hattı Konsorsiyumuna (CPC) yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

29 Kasım 2025 Cumartesi 17:32
Petrol boru hattına İHA saldırısı: Kazakistan'dan sert tepki
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün yerel saatle 06:06'da Karadeniz'deki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun Novorossiysk liman bölgesindeki altyapı tesislerine insansız hava aracı saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucu CPC'nin VPU-2 gemisinin dış bağlama düzeneğinde ciddi hasar meydana geldiği ve tesisin hizmet dışı bırakıldığı kaydedildi.

CPC'nin uluslararası bir enerji projesi olduğu ve tesislerine yönelik her türlü zorlayıcı müdahalenin küresel enerji güvenliği için doğrudan risk yarattığı aktarılan açıklamada, "Aynı zamanda bu durum Kazakistan da dahil olmak üzere konsorsiyum katılımcılarının ekonomik çıkarlarına önemli zararlar vermektedir. Bakanlığımız, tamamen sivil amaçlı kritik altyapı tesislerine yönelik bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguluyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, olumsuz sonuçları en aza indirmek ve ülkenin büyük petrol sahalarındaki üretim oranlarını korumak amacıyla Enerji Bakanlığının petrolün alternatif güzergahlara yönlendirilmesini öngören bir planı acilen devreye soktuğu da bildirildi.

Kazak hükümetinin söz konusu durumu titizlikle takip ettiği de aktarıldı.

