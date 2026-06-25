İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2026 Perşembe / 10 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,5224
  • EURO
    53,0064
  • ALTIN
    5967.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Petrol deposuna İHA saldırısı! Alevlere teslim oldu
Dünya

Petrol deposuna İHA saldırısı! Alevlere teslim oldu

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki bir petrol deposunda, insansız hava aracı (İHA) parçalarının düşmesi nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.

AA25 Haziran 2026 Perşembe 10:51 - Güncelleme:
Petrol deposuna İHA saldırısı! Alevlere teslim oldu
ABONE OL

Krasnoarmeyskiy Bölge Başkanı Aleksandr Haritonov, yaptığı yazılı açıklamada, Krasnodar bölgesindeki Poltavskaya'da bulunan petrol deposunda İHA parçalarının düşmesi nedeniyle yangın çıktığını bildirdi.

Bölgeye acil durum ve operasyon ekiplerinin sevk edildiğini belirten Haritonov, buradaki bir kara yolunun da geçici olarak trafiğe kapatıldığını ifade etti.

Bölgedeki Rusya Acil Durumlar Bakanlığı birimi de ilk belirlemelere göre olayda yaralanan bulunmadığını, bölgede operasyon ve özel hizmet ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İHA saldırısı tehdidi nedeniyle bölgedeki Gelincik ve Soçi havalimanlarında uçuşlara geçici kısıtlama getirilirken, bu tedbir daha sonra kaldırıldı.

Aynı petrol deposunda 16 Haziran'da da İHA parçalarının düşmesi sonucu yangın çıkmış, can kaybı veya yaralanma olmamıştı.

Ukrayna'nın son dönemde Rusya'daki enerji yapılarına yönelik saldırılarında çok sayıda petrol tesisi zarar görmüş, ülkenin çeşitli bölgelerinde akaryakıt satışına kısıtlama getirilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Düşen kediyi şemsiyeyle kurtardılar: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.